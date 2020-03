Castiglione (Mn), sasso da cavalcavia su auto di un bresciano

(red.) I carabinieri mantovani della compagnia di Castiglione delle Stiviere stanno indagando per risalire ai responsabili del lancio di una pietra dal cavalcavia avvenuto nei giorni precedenti a lunedì 2 marzo lungo la provinciale 567 proprio nel territorio mantovano. E gli autori sarebbero tre ragazzini. A rischiare grosso è stato un 43enne bresciano di Soiano del Lago che ha avuto il sangue freddo, nel momento in cui si è visto all’improvviso il parabrezza colpito da una pietra, di non perdere il controllo del suo veicolo.

E lui stesso è riuscito a fornire qualche dettaglio sul trio che ha notato su quel cavalcavia e alle prese con un’azione da condannare, forse una bravata. Oltre alla testimonianza, potrebbero arrivare nuovi elementi anche dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sul posto.