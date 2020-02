Castrezzato, arrestato per stalking proprietario del Golf Colombera

(red.) Da ieri, martedì 25 febbraio, il proprietario del Golf Club La Colombera di Castrezzato, in Franciacorta, nel bresciano, è agli arresti domiciliari per stalking nei confronti della ex compagna. Roberto Tomasoni, di 59 anni, nella giornata di ieri, come dà notizia il Giornale di Brescia, si è visto notificare l’ordinanza di arresto richiesta dalla procura e firmata dal giudice delle indagini preliminari. Si tratterebbe dell’ennesimo caso da “Codice Rosso” attivato dopo una ventina di episodi denunciati dalla vittima tra lo scorso luglio e ottobre del 2019.

E la donna, 57enne ex compagna dell’arrestato, è proprio a capo della gestione della struttura sportiva. I due avrebbero avuto una relazione e quando questa si è conclusa, l’uomo avrebbe iniziato a portare avanti una serie di atteggiamenti persecutori nei confronti della ex. Una situazione che aveva portato in diversi mesi la donna a denunciare casi di furti, minacce e danneggiamenti.

Tanto che anche l’episodio di imbrattamento dei campi da golf ai primi di gennaio del 2020 con dell’olio motore e prima di una gara potrebbe essere riconducibile a un’azione dell’uomo. Ma su questo si sta ancora indagando. L’elemento nuovo è proprio l’arresto dell’uomo che ora dovrà presentarsi davanti al giudice per essere interrogato.