Coronavirus uccide una donna ricoverata a Crema

(red.) Il Covid-19, l’odiato coronavirus, sta mettendo in ginocchio, anche psicologicamente, il Nord Italia. Mentre il bilancio mondiale ha superato le 2.400 vittime, sono oltre 150 (compresi i tre deceduti e un caso guarito) le persone colpite nel nostro Paese in cinque Regioni: in Lombardia i casi sono 112, in Veneto 24, in Piemonte 6, in Emilia Romagna 9 e nel Lazio 1. Oltre tremila i tamponi eseguiti, 26 i contagiati ricoverati in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare.

Intanto un altro paziente è morto a Crema. Si tratta di una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa che aveva anche il coronavirus, come ha riferito l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Si tratta del terzo decesso in Italia di una persona contagiata dal Covid-19.

Secondo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa, è presumibile che il nuovo coronavirus SarsCoV2 abbia cominciato a circolare in Italia verso la fine di gennaio, quando ancora l’allerta non era al massimo ed i voli non erano bloccati: vari soggetti avranno preso l’infezione magari senza accorgersene. Dunque, quella che vediamo ora è già la terza generazione di casi. Il numero di casi infatti, chiarisce l’esperto, “si raddoppierebbe circa ogni 7 giorni e questo spiegherebbe il numero attuale di casi in Italia”.