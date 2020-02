Coronavirus, in Lombardia niente scuole, messe, musei, teatri e attività sportive

(red.) Si allarga l’allarme per il coronavirus e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha deciso «la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico».

Quindi chiuse tutte le scuole almeno per 7 giorni anche se il blocco potrebbe essere raddoppiato fino a 14, niente messe nelle chiese, stop alle attività sportive. Sospesa anche l’apertura al pubblico di cinema, teatri, musei e di altri istituti e luoghi culturali. Pub e discoteche dovranno chiudere ogni giorno a partire dalle ore 18. Anche gli oratori restano chiusi: le diocesi hanno in questo modo recepito l’ordinanza della Regione.

La regione sta anche valutando un’eventuale ordinanza di chiusura dei negozi. «Stiamo andando a valutare anche questa possibilità», ha spiegato l’assessore regionale Giulio Gallera. Se la situazione dovesse «degenerare», «nella fase due si potrebbero assumere iniziative più drastiche e rigorose» che in Cina sono state adottate a Wuhan, anche se per il momento non si pensa di isolare Milano.

Resteranno però aperti, per il momento, tutti i servizi pubblici, dunque gli uffici e i trasporti funzioneranno regolarmente. La linea d’inintervento che ha preso consistenza nelle ultime ore è quella di attuare misure più drastiche in attesa di capire quale sarà l’evoluzione dell’epidemia di coronavirus nei prossimi giorni, e cercare dunque di costruire un argine preventivo molto massiccio alla mobilità e alla socialità per contenere il più possibile il rischio di diffusione del contagio.

Leggendo la nota della Regione sono contemplati: la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. La sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza. La sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.