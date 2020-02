Coronavirus, compagni di classe difendono cinese insultata

(red.) Studenti che danno una lezione non violenta ad altri colleghi e spingendo loro stessi a chiedere scusa. Succede nella Brescia che sta affrontando la psicosi (perché di questo si tratta) del Coronavirus. Negozi di parrucchieri, ma anche di altro genere e ristoranti cinesi restano vuoti perché i bresciani hanno paura a frequentarli e in questo frangente arriva un episodio particolare di cui racconta Bresciaoggi.

Nei giorni precedenti a sabato 15 febbraio una studentessa nata a Brescia e di origine cinese e iscritta al quarto anno dell’indirizzo turistico della scuola superiore Abba-Ballini si trovava con una compagna alla stazione ferroviaria. A un certo punto ha avuto alcuni starnuti e si è sentire dare della “Coronavirus” da un gruppo di ragazzi nelle vicinanze. Tra l’altro iscritti allo stesso istituto. Una situazione che ha indotto altri compagni di classe della ragazza a intervenire in sua difesa e facendo comprendere agli altri l’errore nel loro atteggiamento. E così sono arrivate le scuse.

L’Abba-Ballini non è un istituto casuale, visto che all’interno si insegna anche il cinese e proprio in questo periodo era previsto un viaggio d’istruzione in Cina, annullato per il virus. Nella stessa scuola è maturata la solidarietà verso i numerosi studenti orientali iscritti e con tanto di cartelli e messaggi. La studentessa presa di mira è costretta a vivere con i due fratelli in un altro appartamento in città dopo che i genitori, tornati dalla Cina in seguito al Capodanno cinese, hanno preferito mettersi in quarantena.