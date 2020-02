Toscolano, ubriaco minaccia moglie e figlio: arrestato

(red.) Non si placano gli episodi di maltrattamenti ai danni della moglie o dei figli in provincia di Brescia. L’ultima situazione, che ha fatto scattare per l’ennesima volta il “Codice Rosso”, arriva da Toscolano Maderno, nella sponda bresciana del lago di Garda. Infatti, nelle ore precedenti a mercoledì 12 febbraio i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 58enne cingalese accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

E non era nuovo a questo genere di episodi, visto che già nel 2017 era stato condannato per fatti simili. Ma questo non gli era bastato e nei mesi a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 la moglie ha dovuto subire nuove angherie e casi di violenza, trovando poi il coraggio di denunciarlo di nuovo. Anche perché l’uomo si presentava spesso ubriaco e brandendo un coltello con cui minacciava la compagna e il figlio.

Un episodio di questo genere era avvenuto alla metà di gennaio quando l’uomo aveva addirittura inseguito in strada la consorte e armato della lama. In un’altra circostanza, invece, il figlio era stato minacciato per aver negato al padre l’auto visto che l’uomo era ubriaco. La denuncia da parte della donna ha portato la procura di Brescia a muoversi e inducendo i carabinieri a notificare al cingalese un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Canton Mombello. Almeno da lì non potrà arrecare danni alla famiglia.