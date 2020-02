Rezzato, scontro tra tre mezzi in tangenziale Sud: code

(red.) Questa mattina, mercoledì 12 febbraio, si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale Sud di Brescia e coinvolgendo due furgoni e un’auto. E’ successo pochi minuti prima delle 9,30 quando i tre mezzi si sono scontrati all’altezza della corsia di immissione nella provinciale e a pochi metri dallo svincolo per Rezzato e Castenedolo, in direzione del lago d’Iseo.

Nello schianto sono rimasti feriti i conducenti dei tre veicoli, di cui un 20enne, un 33enne e un 52enne. L’allerta ai soccorsi ha fatto muovere sul posto una pattuglia della Polizia di Stato, una della Stradale per ricostruire la dinamica e gestire il traffico andato in tilt e anche i vigili del fuoco.

Presenti due ambulanze da Mazzano e di Brescia Soccorso e tra i feriti (due in codice giallo) c’è uno che sarebbe in condizioni serie. Alcuni di loro sono stati portati in codice giallo e rosso alla Poliambulanza di Brescia. Presente anche l’elicottero.