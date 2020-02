Brescia, ubriaco al volante si fa inseguire tra le strade cittadine

(red.) Sono scene da film d’azione, anche se purtroppo erano vere, quelle di lunedì sera 10 febbraio a Brescia e che hanno portato un uomo di 37 anni a finire in manette. Della vicenda ne dà notizia Bresciaoggi rimarcando come i fatti siano partiti in viale Piave, in città. In quel momento una pattuglia della Polizia Locale era impegnata nei consueti controlli sulla strada quando si è imbattuta in una Fiat Panda che stava sopraggiungendo. Subito gli agenti hanno compreso che quel veicolo fosse sospetto e quindi gli hanno intimato l’alt.

Ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato proseguendo la corsa e inducendo gli operatori a inseguirlo tra le strade cittadine. Durante la corsa, il 37enne senza fissa dimora ha anche colpito la portiera di un mezzo di servizio e l’operatore è riuscito a salvarsi grazie ai riflessi. A quel punto, verso via Duca degli Abruzzi, l’uomo ha cercato di nuovo di proseguire, ma un agente lo ha bloccato da un finestrino e poi gli ha tolto la chiave dal cruscotto. Dando fine all’inseguimento.

L’uomo è stato sottoposto al test dell’alcol e verificando che aveva un tasso di tre volte oltre il limite consentito, ma forse era anche sotto l’effetto di droghe visto che si è agitato al momento di svolgere il test. Il conducente è stato quindi portato al comando di via Donegani dove è stato identificato ed è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Ha trascorso la notte nella cella di sicurezza e ieri mattina, martedì, è stato sottoposto al rito per direttissima con cui il giudice ha disposto solo l’obbligo di firma quotidiano in attesa del processo.