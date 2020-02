Lonato, ha infarto in chiesa: lo salva il sindaco-medico

(red.) La sua professione da medico è stata decisiva per evitare che si consumasse una tragedia proprio durante una messa celebrativa. L’altro giorno, domenica 9 febbraio, nella basilica di Lonato del Garda, nel bresciano, era in corso una messa per ricordare i caduti di Nikolajewka. Alla cerimonia erano presenti anche gli alfieri con tanto di stendardi degli alpini lungo l’altare, ma a un certo punto uno di loro ha accusato un grave malore, andando in arresto cardiaco. Ne dà notizia Bresciaoggi.

A quella messa stava partecipando anche il sindaco Roberto Tardani, che è medico, subito intervenuto per praticare il massaggio cardiaco con cui ha salvato la vita all’uomo. Durante questi attimi concitati, ovviamente la celebrazione religiosa è stata sospesa e in seguito l’alfiere rianimato è stato trasportato con l’automedica e un’ambulanza all’ospedale di Desenzano dove è stato dichiarato fuori pericolo. La cerimonia è poi ripresa.