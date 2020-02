Brescia, famiglia intossicata dal monossido diffuso in casa

(red.) Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 febbraio, quattro persone sono finite in ospedale per malesseri da intossicazione da monossido di carbonio. E’ successo in un appartamento di una palazzina in via Bonini a Brescia dove sono arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco subito dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto dalla zona.

Non è chiaro se la diffusione del gas inodore e pericoloso che ha saturato gli ambienti sia stata provocata da un cattivo funzionamento della caldaia o da un braciere lasciato acceso. In ogni caso, i quattro componenti della famiglia, per fortuna intossicati solo in modo lieve e accusando difficoltà a respirare, sono stati trasportati alla clinica Città di Brescia.

Qui sono stati sottoposti a un trattamento in camera iperbarica e le loro condizioni sono migliorate. I vigili del fuoco stanno indagando proprio sulle cause della presenza di monossido.