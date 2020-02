Prevalle, sparisce da casa da un mese. Famiglia preoccupata

(red.) E’ passato più di un mese dall’ultima volta in cui è stato visto, ma si sperava che prima o poi sarebbe tornato a casa. E nel frattempo era stata presentata una denuncia ai carabinieri che finora non ha avuto alcun esito. Dall’inizio del 2020, come dà notizia Bresciaoggi, non si hanno tracce di Nicola Gosetti, 36enne residente a Prevalle, in Valsabbia, nel bresciano. La sensazione iniziale è che si fosse allontanato da solo da casa per motivi da capire, ma ora sale la preoccupazione dei genitori.

E domani sera, mercoledì 5 febbraio, il caso sarà trattato anche nel corso del programma tv “Chi l’ha visto?” su Rai3. L’auto dell’uomo, una Golf, è ancora parcheggiata nel giardino dell’abitazione, ma il suo cellulare risulta staccato e introvabile. E a casa, in una palazzina in via IV Novembre dove abitano anche i suoi familiari, sono rimasti i documenti e il denaro. Il caso è al vaglio dei carabinieri di Nuvolento che stanno indagando sulle ore precedenti dell’uomo che pare avesse tolto la corrente elettrica prima di allontanarsi.

Quando usciva per qualche giorno si teneva in contatto con la famiglia, ma non questa volta. Pare che negli ultimi tempi si fosse chiuso in sé stesso, forse per un debito che avrebbe dovuto saldare. Ma non è nemmeno escluso che sia finito in Croazia per un intervento ai denti che aveva annunciato di voler fare.