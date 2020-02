Cazzago, 17enne denunciato dopo inseguimento in auto

(red.) Ha messo a segno l’en-plein di reati un giovane nordafricano che nei giorni precedenti a lunedì 3 febbraio è stato denunciato dai carabinieri. E’ accaduto in Franciacorta, nel bresciano, dove i militari impegnati in un consueto posto di blocco si sono visti costretti a inseguire una Ford Focus che non si era fermata all’alt.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari hanno inseguito il veicolo fino a Cazzago San Martino dove all’improvviso la Ford si è fermata e il conducente ha cercato di fuggire per non farsi prendere. Ma è stato bloccato e fermato.

Si trattava di un 17enne tunisino, irregolare in Italia, alla guida del veicolo nonostante fosse senza patente e mentre la stessa vettura era stata rubata poco prima a Paratico. Il giovane è stato denunciato alla procura dei minori e affidato a una comunità, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.