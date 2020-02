Brescia, scoppia rissa tra venti persone in via Solferino. Un ferito

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 febbraio, un vasto schieramento di Volanti della Polizia di Stato di Brescia ha raggiunto via Solferino, a due passi dalla stazione ferroviaria, dopo l’allerta ricevuta dalla centrale operativa del 112 per una maxi rissa che si stava consumando in quei minuti. E’ successo poco prima delle 19 nei dintorni di un negozio kebab quando una ventina di persone, soprattutto giovani stranieri, sono passate dalle parole ai fatti e si sono aggrediti tra di loro.

Tutto sotto gli occhi di alcuni testimoni che si trovavano nelle vicinanze e anche dei clienti e del titolare del kebab che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ma quando sul posto sono giunte le Volanti, ormai erano rimasti pochi quelli coinvolti dallo scontro. E tra loro c’era anche un 38enne, l’unico che sarebbe rimasto ferito nell’aggressione. Ma non è chiaro se sia stato colpito in uno scontro fisico o con un’arma, come un coltello.

In ogni caso sul luogo è giunta anche un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia che ha trasportato il ferito in codice giallo alla Poliambulanza. Nelle ore successive ai fatti, gli agenti hanno iniziato a indagare raccogliendo alcune testimonianze e anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza per valutare possibili elementi e i protagonisti della rissa. Da capire anche i motivi che hanno portato allo scontro e se qualcuno sia stato portato in questura per essere identificato.