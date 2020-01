In mille a Bedizzole per ricordare Francesca Fantoni

(red.) Erano circa un migliaio i cittadini di Bedizzole e di alcuni paesi vicini che, nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio, hanno risposto all’appello della commissione Pari Opportunità e hanno partecipato a un momento di raccoglimento per Franceesca Fantoni, 39 anni, uccisa e abbandonata in un parco pubblico nella serata di sabato 25 gennaio. Il concentramento si è svolto nei pressi del municipio, tra fiaccole e visi provati dal dolore.

Tante le facce commosse, che si sono strette alla sorella della vittima, Elisa, e all’avvocato di famiglia, Alberto Scappaticci, pure presente al raduno. “Ti chiediamo scusa Franceca”, ha detto il sindaco Giovanni Cottini, “perché abbiamo fallito come comunità e società. Certi eventi non dovrebbero accadere e la violenza non è mai una risposta”. Cittadini e istituzioni, ovviamente, chiedono giustizia per un episodio che ha traumatizzato la comunità intera. Molto toccante, tra i presenti, la dedica di alcune amiche, che hanno voluto cantare «A te» di Jovanotti e «Vivo per lei» di Andrea Bocelli.

Intanto nella giornata odierna dovrebbe svolgersi l’autopsia sul corpo, e successivamente verrà dato il nullaosta per la sepoltura. Le indagini stanno cercando di chiarire alcune questioni legate alle dinamiche dell’omicidio. Andrea Pavarini, che ha confessato il delitto, non ha spiegato le motivazioni della violenza. Ha parlato di una lite, anche se secondo gli inquirenti il 32enne avrebbe aggredito Francesca in seguito a un rifiuto amoroso. Da chiarire, inoltre, se l’omicidio sia effettivamente avvenuto nel parco dei Bersaglieri, o se la violenza sia iniziata in un’altra località.