Portogallo, Digos di Brescia fa arrestare un anarchico latitante

(red.) Era uno dei maggiori punti di riferimento nel mondo dell’anarco insurrezionalismo. Nelle ore precedenti a giovedì 30 gennaio è stato arrestato in Portogallo Gabriel Pombo Da Silva, nell’ambito di un’operazione condotta dagli uomini della Digos di Brescia e della Direzione centrale della Polizia di prevenzione-Servizio per il contrasto all’estremismo ed al terrorismo interno con la Polizia civile lusitana e il Cuerpo Nationale de Policia spagnolo. Sono stati i poliziotti italiani ad individuare il paesino portoghese al confine con la Spagna dove l’uomo, di nazionalità proprio spagnola, si era rifugiato: deve scontare 16 anni di reclusione per gravi reati commessi nel suo Paese di origine.

Già delinquente comune incline alla violenza e all’uso delle armi – si legge in una nota della Polizia – è diventato nel tempo un punto di rifermento del movimento anarco-insurrezionalista internazionale grazie ad un intenso percorso criminale sviluppato non solo in Spagna e in Italia, ma anche in altri Paesi europei. I lunghi periodi di detenzione e la diffusione di numerosi documenti di natura apologetica, attraverso internet, lo hanno reso noto proclamandolo figura carismatica e leader ideologico. A insospettire gli investigatori l’improvvisa scelta di clandestinità dell’uomo, che, pur senza essere ancora colpito da provvedimenti di cattura, si era reso irreperibile dal 20 gennaio scorso insieme alla compagna italiana.

A seguito dell’anomala decisione del militante anarchico, sono state implementate le attività investigative che già erano in atto da parte della Digos di Brescia e della direzione centrale della Polizia di prevenzione. La volontà di sottrarsi ad un eventuale arresto era stata espressa dall’uomo con due documenti diffusi durante la clandestinità su siti d’area libertaria e spazi web dedicati. Dopo un’attività d’indagine nei confronti dei familiari della compagna e di altri estremisti ritenuti vicini all’uomo, anche al fine di prevenire eventuali azioni criminali in Italia, e a seguito, la scorsa estate, dell’emissione del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità spagnola, l’uomo è stato individuato. I poliziotti italiani sono riusciti a fornire agli organi di polizia iberici gli elementi per la localizzazione del latitante nella cittadina portoghese di Moncao.