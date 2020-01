Sosta vietata, in piazzale Arnaldo 11.226 multe

(red.) Nel 2019 la Polizia Locale di Brescia ha costantemente monitorato l’area di piazzale Arnaldo, molto frequentata dai giovani per la presenza di numerosi locali, e ha effettuato 97 controlli specifici. I pattugliamenti, in particolare, sono stati intensificati il venerdì e il sabato sera, quando la zona è più affollata. Nel mese di luglio 2019, inoltre, è stata pedonalizzata l’intera piazza ed è stata modificata la viabilità nelle strade di accesso. Per questo motivo la Locale, nei primi giorni, ha dovuto presidiare costantemente la zona, come previsto dalle direttive antiterrorismo del Ministero dell’Interno.

Nel 2019 sono stati effettuati 163 controlli di polizia commerciale e gli agenti hanno elevato 57 sanzioni al regolamento Polizia Urbana (per bivacco, per consumo di alcolici e per comportamenti contrari al decoro urbano). Ammontano a 18 le multe ai locali per gli schiamazzi causati dagli avventori e a dieci le sanzioni per occupazione non autorizzata di suolo pubblico. In sette casi gli uomini della Polizia Locale hanno sorpreso i baristi a vendere alcolici a minorenni.

Non sono mancati i controlli della viabilità per tutelare la sicurezza delle persone. Sono state elevate 12.588 multe per infrazioni al codice della strada, 11.226 delle quali per sosta vietata. Ammontano a 65 gli interventi di rimozione forzata dei veicoli mentre le contravvenzioni per eccesso di velocità sono state 293.