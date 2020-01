Bedizzole, Francesca Fantoni trovata morta. Si indaga per omicidio

(red.) Quei segni di violenza emersi al momento del ritrovamento questa mattina, lunedì 27 gennaio, hanno indotto il magistrato di turno a parlare di omicidio. Dunque Francesca Fantoni, la 39enne di Bedizzole che si era allontanata sabato 25 sera per raggiungere gli amici in piazza, salvo poi non più tornare a casa, sarebbe stata uccisa. Dagli elementi che stanno emergendo, il corpo senza vita della donna è stato notato in una scarpata presente tra il parco giochi pubblico di via Aldo Moro e una vicina zona commerciale.

I carabinieri, con quelli della Scientifica, stanno indagando su come la 39enne possa essere stata aggredita a morte. In questo scenario sta emergendo anche una pista, tutta da valutare. La donna potrebbe aver incontrato un ragazzo, più giovane di lei, in un locale che si trova a due passi dal parco e dalla piazza. Forse Francesca Fantoni potrebbe aver litigato con questo ragazzo che poi l’avrebbe inseguita e aggredita, forse strangolata o colpita a calci e pugni e lasciando il corpo nella scarpata.

Il fatto che il cellulare fosse stato trovato distrutto nella zona ha portato a identificare quella zona come quella del possibile delitto. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere eventualmente presenti sul posto, mentre in caserma saranno ascoltati quanti conoscevano la donna e che potrebbero aver assistito a qualcosa di sospetto.