Desenzano, si dà fuoco dopo fuga. In stato di fermo al Gaslini

(red.) E’ in stato di fermo all’ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito nel Centro grandi ustionati dal Civile di Brescia, il 60enne Petru Lucaci. Si tratta del rumeno accusato di tentato omicidio e che era stato rintracciato lunedì sera 20 gennaio a bordo della sua auto in via Dolarici a Desenzano del Garda dopo due giorni di fuga.

Infatti, in precedenza a Carpenedolo, nella bassa bresciana, nell’abitazione di via 2 Giugno aveva malmenato la compagna ucraina 27enne e dato fuoco alla casa pensando che la donna fosse rimasta all’interno. Invece, si era salvata. Lunedì sera, quando l’uomo è stato rintracciato a Desenzano, alla vista dei militari si era accoltellato e poi cosparso l’auto di benzina dandosi fuoco.

Ma era stato estratto in tempo dal veicolo e portato in ospedale. Da ieri, martedì, si trova ricoverato in prognosi riservata al Gaslini di Genova con diverse ustioni di secondo grado e sottoposto a fermo da parte della procura di Brescia.