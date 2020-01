Brescia, fuga di gas in via Dante. Strada chiusa per ore

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 14 gennaio, i tecnici di A2a e i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in via Dante a Brescia, in città, a causa di un forte odore di gas segnalato da diversi cittadini che transitavano sulla zona. E’ accaduto intorno alle 13 e gli operatori hanno indagato risalendo alla fonte di quella che si è dimostrata essere una fuga di gas a causa di una perdita.

La via è stata chiusa alla circolazione e con gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati di gestire il traffico, deviato verso altre strade vicine. A quel punto si è scavato nell’asfalto nel punto in cui l’odore era ai livelli più alti e il guasto è stato risolto.

Ci sono volute diverse ore per intervenire, tanto che la strada è tornata percorribile solo in prima serata. Un disagio che ha interessato in parte anche il trasporto pubblico, con alcuni mezzi che hanno deviato i loro percorsi rispetto a quelli consueti.