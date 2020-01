Latitante bresciano di 26 anni arrestato ad Asola (Mn)

(red.) Aveva tentato di ricettare sul mercato clandestino una serie di capi di abbigliamento di pregio che aveva rubato tra i negozi della Versilia. E per questo motivo il tribunale di Lucca lo aveva condannato a otto mesi di reclusione. Eppure un 26enne bresciano residente a Calvisano era libero di muoversi ovunque volesse.

Almeno fino a domenica 12 gennaio quando è finito nel mirino dei normali controlli da parte dei carabinieri della stazione mantovana di Asola. Il giovane, ricercato da mesi, è stato controllato e dai suoi documenti è emerso che fosse destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ stato quindi arrestato e condotto in caserma e poi in carcere a Mantova per scontare la pena.