Brescia, lite per un parcheggio: anziano in ospedale

(red.) Questa mattina, lunedì 13 gennaio, alcuni testimoni e residenti hanno assistito a una lite con tanto di calci e pugni in via Lamarmora a Brescia, in città. E’ successo intorno alle 9,30 quando due uomini, di cui un 74enne, residenti nella zona, hanno iniziato a scontrarsi pare per un parcheggio per disabili. Infatti, l’anziano qualche giorno prima lo avrebbe occupato ingiustamente scatenando l’ira successiva dell’interlocutore.

Il più giovane ha quindi aggredito il 74enne tanto da spingerlo a terra e richiamando l’attenzione dei presenti che hanno allontanato il più giovane e prestato la prima assistenza al ferito. Subito è scattata l’allerta al 112 facendo arrivare un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

Sul posto si è mossa anche una Volante della questura per accertare cosa fosse successo. L’anziano, che per fortuna non ha riportato particolari ferite nella lite, è stato condotto in codice verde alla Poliambulanza.