Brescia, investita da un’auto in via Dalmazia mentre attraversa

(red.) La Polizia Locale, l’automedica e un’ambulanza sono state chiamate a compiere un intervento di soccorso in via Dalmazia a Brescia, in città, questa mattina lunedì 13 gennaio. E’ successo pochi minuti dopo le 7,30 quando una donna di 52 anni stava attraversando la strada. Ma nel muoversi per raggiungere l’altra sponda è stata travolta da un’auto.

Non è chiaro se il conducente, per sua distrazione, non abbia visto il pedone oppure se la donna avesse attraversato all’improvviso e senza accorgersi del veicolo che stava arrivando. In ogni caso la 52enne è finita contro il parabrezza e poi è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. La donna, che ha riportato un trauma cranico e altre contusioni, è stata trasportata in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia.