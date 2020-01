Brescia, cade in bici sulla Maddalena. Ciclista soccorso

(red.) Lo scorso sabato 11 gennaio un ciclista è rimasto vittima di una caduta mentre affrontava i sentieri che si inerpicano verso il Monte Maddalena a Brescia, a monte della città. Subito per lui sono scattati i soccorsi facendo intervenire i primi mezzi di soccorso con una squadra dello Speleo alpino fluviale, vista la zona impervia e difficile da raggiungere.

Dopo essere stato stabilizzato, è stato affidato ai soccorritori che lo hanno trasportato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.