Leno, si ribalta col camion di Esselunga: 24enne soccorso

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 7 gennaio, un ragazzo di 24 anni alla guida di un mezzo di Esselunga, uno di quei veicoli impiegati per trasportare la spesa a domicilio, è rimasto vittima di un incidente stradale. E’ accaduto a Leno, nella bassa bresciana, pochi minuti prima delle 13,30. Il giovane stava percorrendo via San Martino del Carso quando, all’altezza di una delle curve ha sbandato finendo fuori strada.

Si è ribaltato su un fianco in un terreno agricolo presente lungo la carreggiata. Gli altri automobilisti che hanno riconosciuto l’inconfondibile sagoma gialla del camion finito fuori strada hanno allertato i soccorsi al 112.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Ghedi insieme ai carabinieri della compagnia di Verolanuova che hanno ricostruito la dinamica. Per fortuna le condizioni del conducente non sono gravi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Manerbio.