Gargnano, trema la terra. Scossa di 2 gradi: nessun danno

(red.) Nella tarda mattina di ieri, venerdì 3 gennaio, sono stati diversi i residenti di Gargnano, sull’alto Garda bresciano, preoccupati dopo aver avvertito una scossa di terremoto. In effetti, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intorno alle 12,30 un movimento tellurico con una magnitudo di 2 gradi a 10 km di profondità e con epicentro tra le frazioni di Liano e Briano, in quota.

Per fortuna non ci sono stati danni e nemmeno feriti, mentre la Polizia Locale ha ricevuto numerose telefonate. Un altro movimento simile si era registrato la vigilia di Natale, il 24 dicembre, con una scossa di 2,5 gradi tra Gargnano e Valvestino e anche in quel caso senza provocare danni.