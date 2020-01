Gambara, gatta muore dopo i colpi di carabina a Capodanno

(red.) Potrebbe essere stata colpita da qualcuno che ha festeggiato il Capodanno a suon di colpi di fucile una gatta di 9 anni che giovedì 2 gennaio è morta dopo un estremo tentativo di intervento chirurgico da parte del veterinario. Succede a Gambara, nella bassa bresciana, dove Briciola, questo il nome dato all’animale, era tornata a casa dalla padrona dopo aver girato per via Arturo Benedetti Michelangeli, in zona. Subito la titolare nel pomeriggio di Capodanno aveva notato che la gatta zoppicava e faticava a camminare.

Quindi aveva allertato il veterinario a Ostiano facendogli controllare il felino. Il medico ha poi verificato un pallino che aveva perforato un rene e un altro all’altezza dell’intestino. Colpi esplosi da una carabina ad aria compressa e che avevano centrato l’animale durante il suo giro.

L’operazione da parte del professionista era parsa subito complicata e non risolutiva, tanto che il giorno dopo la gatta si era svegliata dall’intervento, ma in seguito è morta. La proprietaria ha già raccontato l’episodio ai carabinieri e ha annunciato di presentare una denuncia contro ignoti per risalire a chi ha sparato all’animale. Tra l’altro, un reato penale.