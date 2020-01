Brescia, investe e uccide 35enne in via Maggia: stato di fermo

(red.) Da questa mattina all’alba, sabato 4 gennaio, è in stato di fermo il 28enne rom accusato di aver investito e ucciso in via della Maggia a Brescia ieri sera, venerdì, il 35enne sinti Omar Ghirardini. Renat Hadzovic, che si era messo alla guida della Bmw X6 con cui ha inseguito e travolto il cognato, è stato bloccato dai carabinieri all’interno del campo nomadi di via Borgosatollo, in città. Proprio qui si era consumata l’aggressione, prima delle 18,30, da parte della vittima che sembra non fosse stato invitato a una festa.

Quindi, per futili motivi aveva ferito a coltellate i tre fratelli della compagna. Prima di fuggire, farsi inseguire e investire mortalmente. Nel corso della notte appena trascorsa i carabinieri e la Polizia di Stato hanno presidiato il campo nomadi e le zone vicine per motivi di sicurezza. Nel frattempo, il prefetto di Brescia Attilio Visconti ha convocato per martedì 7 gennaio un vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.