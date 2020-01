(red.) E’ una tragedia assurda quella avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 3 gennaio, a Brescia tra via della Maggia e il vicino campo nomadi di via Borgosatollo (foto da Fotolive per Bresciaoggi). Tutto è accaduto intorno alle 18,30 quando un uomo di 35 anni, Omar Ghirardini, è stato travolto e ucciso da un Suv proprio in via della Maggia. Ma non si è trattato di un semplice, seppur drammatico, incidente stradale, perché le forze dell’ordine hanno ricostruito la dinamica che va ben oltre. E che rischia di provocare ora una serie di ritorsioni e vendette tra sinti e rom. La vittima, Omar Ghirardini, italiano di origine sinti e padre di sei figli, è stato investito e ucciso dal cognato rom Renat Hadzovic di 28 anni dopo quanto era successo al campo nomadi di via Borgosatollo.

Le indagini da parte di Polizia e carabinieri hanno indicato come primo elemento il fatto che l’italiano fosse tornato a casa in una palazzina di San Polo dove abita con la seconda moglie e i figli. Ma non avendo trovato la donna nell’abitazione e nemmeno la cena preparata, si era diretto verso il campo rom di via Borgosatollo dove abitano i fratelli della moglie. La sua volontà sembrava quella di dare una lezione alla donna e si era subito intravisto che fosse infuriato. A quel punto i fratelli della donna avrebbero cercato di calmarlo, ma lui avrebbe estratto un coltello colpendo tre cognati. Appurato quanto aveva appena commesso, era poi fuggito a piedi lungo lungo via della Maggia.

E subito dopo i fatti hanno assunto i contorni di una tragedia quando un altro fratello della donna, Renat Hadzovic, dopo essere rimasto ferito a una mano dal coltello, si è messo alla guida di una Bmw X6 diretto verso l’uomo che ha investito e fatto sbalzare per diversi metri uccidendolo sul colpo all’altezza del campo di rugby. E in seguito l’investitore è fuggito sulla vettura. La scena si è presentata in tutta la sua drammaticità di fronte ad automobilisti e persone che si trovavano sul posto e allertando i soccorsi. Sul luogo sono giunte le ambulanze, i carabinieri, la Polizia di Stato e anche la Locale, ma per l’investito non c’era ormai più nulla da fare.

Il successivo ritrovamento della targa della Bmw ha poi permesso di risalire al campo rom dove l’investitore è stato fermato in un clima di agitazione per quanto era accaduto. La salma di Omar Ghirardini è stata ricomposta all’ospedale Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso e i feriti da lui accoltellati sono stati condotti alla Poliambulanza. A questo punto la sorveglianza resterà alta tra via della Maggia, il campo di via Borgosatollo e la residenza della vittima in via Orzinuovi per evitare altre faide e che qualcuno voglia vendicarsi.