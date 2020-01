Desenzano, mangia mandorle (è allergica): in ospedale

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 2 gennaio, si sono vissuti momenti di apprensione all’interno di un ristorante giapponese in via Dal Molin a Desenzano del Garda, nel bresciano. Al “Sushi Zen”, pochi minuti prima delle 14, una ragazza di 21 anni che stava pranzando con altri amici si è improvvisamente sentita male. Colpa delle mandorle (è allergica) che si è ritrovata in un piatto e che non sapeva ci fossero.

La giovane ha avuto subito difficoltà a respirare e così gli amici hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza da Calvisano che hanno assistito la 21enne, poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Desenzano dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.