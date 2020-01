Chiari, non rispondono ai famigliari: sul posto i soccorsi

(red.) Questa mattina, venerdì 3 gennaio, i carabinieri con i vigili del fuoco e le ambulanze sono stati chiamati a compiere un intervento di soccorso a Chiari, nella bassa bresciana. Tutti erano stati allertati dalla centrale operativa del 112 contattata da alcuni familiari di una coppia anziana che da tempo non rispondeva al telefono e nemmeno al citofono della loro abitazione.

Temendo che fosse successo qualcosa, in via Einstein sono arrivati i mezzi che sono riusciti in qualche modo ad entrare in quella casa. Gli operatori giunti da Rovato e Chiari con i militari della compagnia hanno prima soccorso una donna che aveva accusato un malore. Il marito, invece, era bloccato da una malattia che gli impediva di rispondere. Tutto si è poi risolto per il meglio e i familiari della coppia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.