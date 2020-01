Palazzolo, ubriaco si vede negare grappa e minaccia titolare

(red.) Pochi giorni fa, lunedì 30 dicembre, una coppia di cittadini rumeni ha creato scompiglio a Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano. I due, un uomo e una donna, si muovevano a piedi lungo una via alle prese con le minacce nei confronti dei gestori dei locali dove si intrattenevano a bere alcolici. E la situazione è degenerata nel tardo pomeriggio quando sono entrati in un bar di via Matteotti. La compagna ha chiesto una bibita che le è stata servita, mentre l’uomo 34enne, visibilmente ubriaco, ha chiesto un bicchiere di grappa.

Ma viste le condizioni, il barista gli ha negato la consumazione e il cliente ha iniziato a lanciare minacce anche con un coltello. Avrebbe anche detto allo stesso titolare che sarebbe uscito per andare a recuperare una pistola e si è dileguato nel nulla. Subito dopo sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri allertati sul posto mettendosi sulle tracce della coppia. Hanno quindi fermato la compagna e da lei sono riusciti ad avere le informazioni per rintracciare il cliente molesto.