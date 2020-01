Montecampione, 17enne sugli sci contro una rete: soccorsa

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 1 gennaio, una ragazza di 17 anni è rimasta vittima di un infortunio sugli sci a Montecampione, nella parte bresciana della Valcamonica. E’ successo sulla pista Panoramica quando la giovane, alle prese con una discesa, avrebbe perso il controllo degli sci. Quindi è letteralmente volata di alcuni metri finendo contro una rete di protezione che ha retto l’urto.

Un elemento decisivo, visto che aldilà si trovava il fiume ghiacciato e le conseguenze rischiavano di essere più drammatiche. La 17enne è stata soccorsa dalla Polizia di Stato operativa in quota e dal personale della Ski Area. Messa sulla barella, è stata condotta in elicottero all’ospedale Civile di Brescia e le sue condizioni non sono preoccupanti.