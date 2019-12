Brescia, rissa tra ragazzini dopo un petardo al Freccia Rossa

(red.) Il centro commerciale Freccia Rossa di Brescia, di fronte alla chiusura di numerosi negozi che lo rendono in parte un’area quasi abbandonata, diventa teatro anche di episodi da cronaca. E’ quello, per esempio, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, intorno alle 19,30. Un elemento certo è che un 14enne, aggredito pare da altri ragazzini, è stato condotto in codice verde con un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia verso il pediatrico dell’ospedale Civile per essere medicato.

Ma su quanto accaduto sta indagando la Polizia di Stato. Sembra che tutto sia partito dallo scoppio di un petardo nel centro commerciale e richiamando sul posto un addetto alla vigilanza che ha avvicinato prima un gruppo e poi un altro formato da ragazzini. E subito dopo le due formazioni si sarebbero scontrate in una rissa e con tanto di schiaffi. Sul posto si sono quindi mosse la sorveglianza e la Polizia che hanno identificato alcuni dei ragazzi coinvolti, mentre altri si erano dati alla fuga.