Brescia, 15enne getta lo sporco e non torna. Ritrovato

(red.) Si sono vissute ore di apprensione nel quartiere Abba a Brescia, in città, dopo che il giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, un ragazzino di 15 anni era sparito nel nulla. Il giovane di origine straniera, vestito con una tuta grigia e un giubbotto, ma senza cellulare né documenti, era andato ai cassonetti per gettare la spazzatura intorno alle 18.

Ma poi non è più rientrato a casa. Ieri mattina, venerdì, di fronte al fatto che il ragazzino non era tornato a casa e non dava notizia di sé, è scattata l’allerta attraverso i social. Per fortuna nel primo pomeriggio il giovane è stato trovato in buone condizioni ed è tornato regolarmente a casa.