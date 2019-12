(red.) La notizia positiva è che anche Melania Peroni è stata ritrovata dopo essere sparita con l’amica Nadia Bacchetti da una casa famiglia a Brescia. Gli agenti della questura l’hanno trovata in casa dei parenti e la sensazione delle forze dell’ordine è che lo stesso nucleo familiare sapesse di quella fuga, magari addirittura organizzata dopo un contatto. Il ritrovamento della 15enne è avvenuto martedì 24 dicembre, alla vigilia di Natale e poche ore prima del cenone. Come era stato ricostruito, le due giovani la mattina del 19 dicembre erano uscite dalla casa famiglia per andare a scuola.

Ma a lezione non erano mai arrivate e così erano scattate le ricerche da parte degli operatori e con due famiglie preoccupate per le possibili condizioni delle ragazze. Il primo elemento di svolta si era presentato lo scorso 23 dicembre quando Nadia Bacchetti era andata alla casa dei familiari a Gavardo e ritrovando l’abbraccio dei genitori. Tra l’altro, non era la prima volta che si allontanava. E due giorni dopo, la vigilia di Natale, è stato il turno di Melania che gli agenti hanno ritrovato dopo essersi mossi tra Brescia città e la provincia.

Soprattutto su questa situazione, la questura ritiene che la famiglia fosse al corrente di dove la 15enne avesse trovato rifugio. Forse con l’intento di tornare a casa per non ritornare invece alla casa famiglia. Di certo le due giovani sono state trovate in buone condizioni di salute e non hanno riportato ferite o violenze. Ma le indagini da parte degli inquirenti vanno avanti per capire cosa abbiano fatto e per quale motivo nel periodo in cui hanno allarmato tutto il bresciano.