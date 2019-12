Orzinuovi, anziano stroncato da un malore mentre è al bar

(red.) Questa mattina, martedì 24 dicembre, si è consumato un dramma a Orzinuovi, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 9 al bar “Kendall” della frazione di Coniolo, in via Mameli, quando un uomo di 76 anni del posto si stava intrattenendo per bere qualcosa.

Ma a un certo punto ha accusato un malore, forse un attacco cardiaco. Subito sul luogo sono scattati i soccorsi facendo muovere l’automedica e un’ambulanza del paese. Ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. L’accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Verolanuova.