Brescia, 15enne aggredita in corso Magenta. Ma è un giallo

(red.) E’ ancora tutto da chiarire quanto accaduto nella prima serata di sabato 21 dicembre in corso Magenta, a Brescia, nel centro storico cittadino. Il dato confermato è che una ragazzina di 15 anni è stata soccorsa da un’ambulanza intorno alle 21,30 e portata in codice verde alla Poliambulanza di Brescia. Sarebbe stata aggredita da qualcuno, tanto che la giovane è stata vista piangere nel momento in cui sono sopraggiunti i soccorsi.

Ma il contorno della vicenda è molto nebuloso, tanto che non è nemmeno chiaro se l’aggressione sia stata denunciata alle forze dell’ordine. E un altro dato eloquente è il fatto che l’episodio, come prima sponda di comunicazione pubblica, è stato raccontato sui social network. E nel fluire dei commenti c’è chi dice essersi trattata di una spedizione punitiva, ma anche di una decina di giovani che l’avrebbero colpita o chi invece parla di una lite tra ragazze.

Per fortuna a livello fisico la 15enne non ha subito particolari conseguenze, ma ora si attendono le eventuali indagini dei carabinieri – al momento della denuncia dell’episodio – sulla testimonianza che la giovane potrà dare.