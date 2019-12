Adro, ubriaco e senza patente: tripla denuncia

(red.)I Carabinieri della Stazione di Marone, a conclusione degli accertamenti di rito, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Brescia un 42enne clarense che, durante un controllo stradale ad Adro, è stato sorpreso dai militari alla giuda del veicolo della fidanzata, nell’occasione seduta sul lato del passeggero, senza patente perché mai conseguita. L

’uomo, inoltre, già noto alle forze dell’ordine, benché mostrasse i chiari segni dell’ebrezza alcolica, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti strumentali, collezionando un’altra denuncia. Sicuramente innervosito per la brutta piega che la serata stava prendendo, raccontano i militari in una nota, non ha trovato soluzione migliore che oltraggiare e insultare i Carabinieri intenti a redigere gli atti relativi al controllo e al fermo amministrativo del veicolo. Anche di questo dovrà rispondere davanti ai magistrati.