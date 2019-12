Montichiari, nozze per il permesso di soggiorno fermate dalla Polizia

(red.) Un matrimonio civile fermato poche ore prima della celebrazione del rito in municipio a Montichiari, nella bassa bresciana. Ci hanno pensato gli agenti della Polizia Locale a bloccare tutto nel momento in cui hanno scoperto che quell’unione non si fondava sull’amore, ma sulla convenienza. Tanto che i due, un 62enne pensionato sacrestano di Calcinato e una 25enne marocchina residente a Montichiari, non si conoscevano nemmeno tra loro.

In effetti, l’obiettivo della ragazza era quello di legarsi a un italiano per poter ricevere il permesso di soggiorno e liberarsi dalla clandestinità. In municipio a Montichiari era stata presentata tutta la documentazione del caso ed era arrivata anche l’autorizzazione del Consolato marocchino verso la 25enne. Ma giovedì 19 dicembre, poco prima del matrimonio, la donna ha ricevuto in casa gli agenti della municipale che poi hanno anche interrogato il 62enne.

Dai loro racconti è emerso il vero motivo di quell’unione e così la donna è stata denunciata per clandestinità e dalla questura ha ricevuto un decreto di espulsione già concretizzato con l’accompagnamento della giovane all’aeroporto con direzione Marocco. L’uomo è stato invece denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ora le indagini dovranno anche verificare se dietro quella proposta di matrimonio ci sia stato anche uno scambio di denaro. Un caso simile si era già verificato proprio a Montichiari, ma in quel caso il matrimonio era stato pianificato per saldare un debito di droga.