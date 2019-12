Iseo, 64enne stroncato da un malore mentre raggiunge gli amici

(red.) Nella mattina di ieri, venerdì 20 dicembre, si è consumato un dramma in centro a Iseo, nel bresciano. Un uomo di 64 anni, Zeza Selman, di origine albanese, ha perso la vita dopo essere stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre camminava in via per Rovato. Sembra che l’uomo, come abitudine della loro comunità straniera, stesse raggiungendo altri connazionali sul lungolago per un ritrovo in cui parlare e confrontarsi.

Ma a un certo punto ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I primi ad assistere a quella caduta sono stati altri passanti che lo hanno assistito e chiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati per primi gli addetti della vicina casa di riposo, poi l’automedica da Bergamo e un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo.

Ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare ed era morto all’istante. Residente nella vicina via dei Mille, ogni giorno era abituato a muoversi a piedi lungo le vie del centro del paese, ma stavolta la passeggiata gli è stata fatale. Anche i carabinieri della compagnia di Chiari sono stati coinvolti nel ricostruire il dramma.