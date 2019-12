Ghedi, tre ragazzini cercano di entrare alla scuola “Capirola”

(red.) Non è chiaro cosa ci facessero ieri mattina, venerdì 20 dicembre, tre ragazzini nel cortile della scuola superiore “Vincenzo Capirola” di Ghedi, nella bassa bresciana. Il mistero sta anche nel fatto che i tre sconosciuti all’ambiente scolastico si trovavano sul posto proprio durante l’orario di lezione. La sensazione è che il trio volesse entrare nell’istituto e, per mettere a segno quel piano, dagli obiettivi ignoti, siano entrati nel cortile da un ingresso secondario.

Peccato per loro che il sistema di sicurezza e sorveglianza sia pressante e infatti i tre sono stati subito bloccati dal personale. Sul posto sono poi stati chiamati anche i carabinieri facendo giungere due pattuglie. Come prima azione per capire cosa facessero in quella scuola, i tre sono stati perquisiti e addosso a uno di loro è stato trovato uno spinello.

L’idea, quindi, potrebbe aver visto il giovane cercare di spacciare sostanze stupefacenti. Ma il materiale è troppo ridotto per affermarlo con certezza. In ogni caso tutti sono poi stati affidati ai loro genitori.