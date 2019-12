Brescia, si cerca una 16enne scomparsa da due giorni

(red.) Da giovedì mattina 19 dicembre non si hanno notizie di Nadia Bacchetti, una ragazza di 16 anni ospite di una casa famiglia. Quel giorno la giovane, con un’amica, si stava recando a scuola a Brescia, in città. Ma da quel momento della studentessa non si hanno avute più tracce. I genitori della ragazza, che abitano in Valsabbia dove è anche cresciuta la giovane, sono stati contattati dalla comunità e hanno lanciato un appello per ritrovare la giovane.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto giallo e nero e il caso è già stato denunciato alle forze dell’ordine che la stanno cercando in diverse parti della provincia. Sembra che non sia la prima volta che la 16enne si allontana, ma poi è stata ritrovata. L’appello è stato lanciato anche attraverso i social network e chi dovesse vedere la ragazza può contattare i carabinieri.