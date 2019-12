Valtenesi, Polizia Locale in azione tra ladri e pirati

(red.) Nei giorni precedenti a mercoledì 18 dicembre gli agenti bresciani della Polizia Locale della Valtenesi sono stati impegnati in una serie di interventi per fermare malviventi e pirati della strada. Il resoconto parla di quattro episodi. In due di questi casi si tratta di furti e facendo scattare due denunce. Uno è un 50enne gardesano sorpreso a rubare una costosa bicicletta e un altro un 46enne valsabbino che aveva appena rubato della merce da un negozio di Manerba.

A portarli all’identificazione sono state le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Nei guai anche due individui che hanno provocato incidenti senza fermarsi per l’assistenza. Entrambi i casi sono avvenuti a Padenghe dove uno è finito contro un palo e un altro ha urtato un veicolo durante un sorpasso. Entrambi hanno incassato una multa da 300 euro anche la decurtazione di 4 punti dalle loro patenti.