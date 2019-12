Incidente mortale per il padre del ciclista Giancarlo Masini

(red.) Tragico incidente stradale ieri mattina, lunedì 16 dicembre, in via Solferino a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. A 81 anni ha perso la vita Osvaldo Masini, rimasto vittima di un impatto frontale a bordo della sua Fiat 600 contro un furgone. E a piangerlo c’è anche il figlio Giancarlo, campione paralimpico bresciano di ciclismo e originario di Pontevico. Ora è residente a Castiglione dove gestisce un negozio di biciclette.

Il grave incidente è avvenuto intorno alle 11 e per l’anziano i soccorsi da Desenzano si sono rivelati inutili. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria dell’ospedale di Castiglione. Pensionato, Osvaldo Masini aveva gestito da sempre un’officina meccanica dove riparare moto e incutendo la passione anche nel figlio 49enne che gareggia per la Nazionale italiana.