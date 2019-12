Brescia, farmacista ferma ladro e sventa una rapina

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 16 dicembre, si è verificato un tentativo di rapina ai danni di una farmacia nel centro storico di Brescia. E’ successo alla rivendita Croce Bianca, tra corso Martiri della Libertà e via dei Mille, quando due banditi sono entrati in azione intorno alle 18. Uno di loro ha fatto da palo piazzandosi all’ingresso e il complice è entrato armato di forbici da giardiniere.

Ha quindi raggiunto il bancone cercando di strappare il registro di cassa contenente i soldi, ma il 25enne pregiudicato e noto alle forze dell’ordine si è trovato di fronte il farmacista. Con il professionista è nata una colluttazione ed entrambi sono finiti a terra. Nel frattempo il complice del malvivente, appurata la situazione, è fuggito facendo perdere le tracce. Alcuni clienti che invece stavano raggiungendo il negozio e hanno assistito alla tentata rapina hanno chiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale che era nelle vicinanze.

Gli agenti sono entrati in farmacia e hanno arrestato il 25enne di Pontoglio e con problemi di tossicodipendenza. E’ stato quindi condotto al comando di via Donegani per essere identificato e poi trasferito nel carcere di Canton Mombello a Brescia dove aspetterà l’interrogatorio di convalida. Si stanno anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere del punto vendita per risalire al complice fuggito.