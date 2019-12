(red.) Si chiamava Giovanni Borra, 51 anni, la vittima del tragico incidente frontale avvenuto domenica pomeriggio 15 dicembre, intorno alle 16,30, in via Merler a Puegnago del Garda, nel bresciano. E a rendere ancora più drammatico quanto accaduto c’è il fatto che la moglie e una figlia, su un mezzo che precedeva l’uomo, hanno assistito all’incidente e al decesso del congiunto. Il conducente dell’altra auto coinvolta nello scontro, un 26enne di Soprazocco di Gavardo, è invece ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata all’ospedale Civile di Brescia dove è giunto in elicottero.

La Polizia stradale di Salò con i carabinieri di Gardone Riviera stanno ricostruendo la dinamica e raccogliendo tutti i rilievi del caso accertando come sono andati i fatti. Giovanni, alla guida di una 500, era al seguito del furgone con a bordo la moglie Cristina e la figlia Elisa dal centro di Puegnago verso Raffa. Nel senso opposto, invece, si muoveva una Mini Cooper condotta dal 26enne e che all’improvviso avrebbe invaso l’altra corsia: non è chiaro se in fase di sorpasso o per una sbandata dovuta a motivi da accertare. In ogni caso, l’impatto è stato inevitabile, con la vettura di Giovanni Borra che si è ribaltata e quella del giovane rimbalzata diversi metri più avanti nei pressi del fossato che scorre lungo la strada.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco da Salò e tre ambulanze oltre alle auto mediche, ma Giovanni era già morto sul colpo. L’altro, invece, è stato imbarcato sul velivolo verso il massimo ospedale di Brescia. Per consentire i rilievi e i soccorsi, la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Giovanni Borra era molto conosciuto a Puegnago per gestire da vent’anni con la moglie il mini market di piazza don Baldo. Oltre alla donna, lascia anche le figlie Simona ed Elisa. La salma sarà sottoposta a tutti gli accertamenti medico legali prima di fissare la data del funerale.