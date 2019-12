Rovato, cade dal tetto di casa colmo di neve: grave 58enne

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 dicembre, un agricoltore di 58 anni è rimasto vittima di un infortunio domestico nella sua abitazione a Bargnana di Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 18,30 quando l’uomo sarebbe salito sul tetto della propria casa per verificare la stabilità del tetto dopo l’intensa nevicata. Ma a causa del ghiaccio o di qualche elemento che ha ceduto, l’uomo è scivolato finendo a terra privo di sensi.

Chi ha assistito alla caduta ha subito allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto l’automedica da Bergamo e due ambulanze, oltre ai carabinieri della compagnia di Chiari. L’infortunato è stato poi condotto in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove i medici gli hanno riservato la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.