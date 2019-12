Presepi, rubate statue pecorelle da palazzo Loggia e dal Civile

(red.) Mancano sempre meno giorni all’arrivo delle feste natalizie e nel frattempo molti, tra famiglie e amministrazioni comunali, sono al lavoro per allestire presepi e addobbare alberi. Ma un’altra pessima tradizione che non manca mai è quella di chi decide di entrare in azione danneggiando o depredando le installazioni. Due esempi di questo genere sono avvenuti nella notte tra giovedì 12 e ieri, venerdì 13 dicembre a Brescia, in città.

Infatti, dal presepio allestito sotto i portici di palazzo Loggia e realizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, ma anche da quello piazzato nella fontana vuota alle scale dell’ospedale Civile sono sparite alcune statue di pecorelle.

Casi che non sono passati inosservati e, visto il tipo di elemento portato via, il responsabile potrebbe essere lo stesso. Tra l’altro, palazzo Loggia è sotto il controllo delle telecamere di videosorveglianza e quindi da quelle si potrebbe risalire all’autore.