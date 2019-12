Gottolengo, crolla il tetto di una cascina: illeso un residente

(red.) Nella notte tra venerdì 13 e oggi, sabato 14 dicembre, il silenzio di una parte di Gottolengo, nella bassa bresciana, è stato scosso da un boato. E’ la conseguenza di quanto accaduto in via Pavone nel momento in cui il tetto di una vecchia cascina è crollato. E i resti sono finiti contro un fienile presente al di sotto e accanto all’abitazione di un uomo.

Proprio lui si è svegliato quando ha sentito il colpo dei calcinacci caduti all’interno da una delle stanze della casa e come effetto del crollo precedente. Per fortuna non ha subito ferite, mentre sul posto si sono mossi i vigili del fuoco e i soccorsi.

Presenti anche alcuni tecnici e rappresentanti dell’amministrazione comunale per capire cosa fosse successo, insieme ai carabinieri della stazione di Gambara che stanno ricostruendo la dinamica del crollo. Nelle prossime ore arriverà l’ordinanza di inagibilità dell’edifico e nel frattempo la zona è stata transennata e messa in sicurezza, con la parziale chiusura della via.