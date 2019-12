Anziana investita da un furgone a Manerbio, è in prognosi riservata

(red.) E’ ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione alla Poliambulanza di Brescia la donna di 78 anni che ieri mattina, venerdì 13 dicembre, è rimasta incastrata sotto il cassone di un furgone dopo essere stata investita a Manerbio, nella bassa bresciana. L’incidente è avvenuto in via Moretto, la strada parallela della provinciale 1, quando pare che l’anziana, residente sul posto, sia scesa di casa per fare colazione nel vicino ristorante pizzeria. Nello stesso momento, pochi minuti prima delle 9, un furgone aveva appena scaricato la merce nella stessa pizzeria e stava per uscire dal parcheggio.

Durante una manovra, probabilmente in retromarcia, il conducente non si sarebbe accorto della presenza della donna e l’ha travolta. Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, si sono mosse l’automedica, un’ambulanza da Leno, i vigili del fuoco da Verolanuova e la Polizia stradale di Montichiari per ricostruire la dinamica. Gli operatori antincendio sono stati impegnati nell’estrarre la donna da sotto il cassone e l’hanno affidata ai soccorritori.

La donna presentava diverse fratture e traumi alle gambe e all’addome, nella zona in cui era rimasta incastrata, poi trasportata in codice rosso in gravi condizioni al reparto di Traumatologia dell’ospedale bresciano dove i medici le hanno riservato la prognosi. Sul luogo dell’incidente era stato chiamato anche l’elicottero, che poi non è potuto intervenire a causa della nevicata.